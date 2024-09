Sabato 7 gli aerei di Ita e Wizz Air, da domenica a lunedì i treni. Sfilza di scioperi nei trasporti

ROMA – Si annuncia un fine settimana particolarmente difficile per chi deve viaggiare per una sfilza di scioperi. Il personale del gruppo Fs ha proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre “potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia“. Lo rende noto il gruppo spiegando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, “potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. I

Sabato 7 settembre sciopero Ita Airways e Wizzair Malta Limited

Confermato lo sciopero degli aerei indetto per sabato 7 settembre 2024. Gli aeroporti coinvolti sono diversi e interessano molte regioni del territorio nazionale. Come si legge nel Prospetto degli scioperi dei trasporti, le compagnie aeree che scioperano sabato 7 settembre 2024 sono Wizz Air Malta Limited e Ita Airways

Dalle 13:00 alle 17:00 di sabato 7 proclamato lo sciopero dalla Fit Cisl e dall’Ugl Trasporto a seguito l’attuale situazione di Ita Airways a seguito dell’approvazione dell’Ue per l’acquisizione del 41% dell’azienda da parte di Lufthansa, “sia in termini di evoluzione strategica che dei cosiddetti remedies indicati dalla stessa Commissione Europea, al momento non ancora definiti.

Sempre sabato 7 settembre prima azione di sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, di piloti e assistenti di volo della compagnia Wizzair“. A proclamarlo la Filt Cgil, spiegando che “come organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa di lavoratori e lavoratrici, assunti in Italia dalla compagnia ungherese, denunciamo come il personale, ormai da anni, supporti la rapida espansione del vettore, operando turni massacranti ed al limite della normativa vigente con conseguenti innalzamenti della fatica operazionale”.