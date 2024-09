Preparate i binocoli. Si avvicina alla Terra la Cometa del secolo: “C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS”

COSENZA – Astronomi e appassionati dello spazio sono in trepidante attesa per la cometa del secolo “C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS” in avvicinamento alla Terra. Oggi, 27 settembre, passerà nel punto dell’orbita più vicino al Sole, e se non si disintegrerà, nei giorni successivi si avvicinerà alla Terra più luminosa che mai, rendendola un fenomeno astronomico unico nella nostra epoca. La cometa è stata individuata per la prima volta il 9 gennaio 2023 dall’Osservatorio di Tsuchinshan (Zijinshan) in Cina. Successivamente, è stata confermata in modo indipendente dal progetto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) delle Hawaii il 22 febbraio 2023, da cui deriva il nome combinato Tsuchinshan-ATLAS.

Caratteristiche Orbitali della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

La cometa ha un’orbita altamente ellittica che la porta dal lontano sistema solare esterno fino all’interno del sistema solare, passando molto vicino al Sole. Il perielio (il punto più vicino al Sole) verrà raggiunto come detto nella giornata di oggi, 28 settembre 2024, quando la cometa passerà a una distanza di circa 0,39 UA (unità astronomiche) dal Sole. Il punto di massimo avvicinamento alla Terra è previsto intorno al 13 ottobre 2024, con una distanza minima di circa 0,46 UA.

Uno degli aspetti più intriganti di C/2023 A3 è che, se la sua attività dovesse intensificarsi come previsto man mano che si avvicina al Sole, la cometa potrebbe diventare molto luminosa nel cielo, persino visibile ad occhio nudo. Alcuni astronomi hanno ipotizzato che potrebbe raggiungere una magnitudine di circa -5, simile alla luminosità di Venere. Tuttavia, la luminosità delle comete è spesso difficile da prevedere con precisione, poiché dipende da quanto gas e polveri verranno espulsi durante il riscaldamento.

Se la cometa dovesse comportarsi secondo le aspettative, sarà visibile nel cielo tra fine settembre e ottobre 2024. Inizialmente, sarà visibile nell’emisfero australe e successivamente, durante il suo massimo avvicinamento alla Terra, dovrebbe essere osservabile anche nell’emisfero settentrionale. Potrebbe essere uno degli eventi astronomici più spettacolari del 2024.