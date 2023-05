Milioni di euro di droga, la ‘ndrangheta riciclava il denaro attraverso il ‘fei ch’ien’

BOLOGNA – L’associazione dedita al traffico internazionale di droga era riuscita a muovere 1.200 chili di cocaina, 450 di hashish e 95 chili di marijuana, del valore di decine di milioni di euro. Soldi parzialmente reimpiegati in 14 società intestate a prestanome e utilizzate anche per “mascherare”, in pieno periodo di lockdown pandemico, i trasporti di droga attraverso false bolle di accompagnamento. E’ quanto emerso dall’operazione della Guardia di finanza di Bologna eseguita stamattina in 7 regioni.

La rete dei cinesi

Un ruolo attivo e assolutamente prezioso le cosche reggine e crotonesi nel riciclaggio dei proventi illeciti è stato ricoperto da una vera e propria rete di soggetti di nazionalità cinese attraverso il fei ch’ien (sistema “informale” di trasferimento di denaro). In particolare, dopo aver prelevato ingenti somme di contanti, i cittadini sinici provvedevano a inviarle, attraverso una lunga catena di bonifici, ad aziende commerciali ubicate in Cina e Hong Kong le quali, attraverso articolati meccanismi di “compensazione”, erano in grado di recapitare il denaro ai broker del narcotraffico e agli stessi cartelli sudamericani attraverso “agenti” residenti all’estero.

Dalle indagini è emerso che, grazie al meccanismo dei fei ch’ien, l’associazione è stata in grado di ripulire più di 5 milioni di euro; due “riciclatori” cinesi sono finiti in carcere mentre durante le indagini sono stati arrestati, in flagranza di reato, 3 italiani e sequestrati 43 kg di cocaina, 44 kg di hashish, sostanze da taglio e frullatori utilizzati per preparare il narcotico, poco meno di 140 mila euro in contanti (trovati nella disponibilità di uno dei “riciclatori” cinesi) e 10.000 prodotti contraffatti (di cui 3.200 articoli di abbigliamento recanti i marchi di famosi brand e svariate confezioni di farmaci contro la disfunzione erettile per un totale di 6.800 blister).

Oltre alle 41 ordinanze di custodia cautelare, le Fiamme Gialle bolognesi hanno eseguito il sequestro di 44 immobili e terreni, n. 17 autoveicoli/motocicli, n. 354 rapporti bancari e 80 fra società, attività commerciali e partecipazioni sociali, per un valore complessivo stimato di oltre 50 milioni di euro. Inoltre sono state effettuate numerose perquisizioni personali e locali.