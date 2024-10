La cosentina Giuseppina Bruno nel direttivo nazionale Uniexportmanager

MILANO – C’è anche la cosentina Giuseppina Bruno nei nuovi vertici di Uniexportmanager, la principale associazione professionale non ordinistica dei professionisti italiani dell’internazionalizzazione. Farà parte della squadra del presidente Giuseppe Vargiu, rieletto ieri l’Assemblea degli Associati convocata a Milano per il rinnovo delle cariche.

Accanto a Vargiu ed a Giuseppina Bruno siederanno nel nuovo Consiglio Direttivo: Massimo Cugusi (Vicepresidente vicario); Marco Piva – Segretario Generale e Tesoriere; Laura Bertuccioli;; Paolo Angelo Galbiati; Giovanni Pecorari; Iwona Przanowska.

Nella sua relazione di apertura, il Presidente Vargiu ha evidenziato gli importanti risultati ottenuti nel quinquennio, tra i quali il contributo di Uniexportmanager alla emanazione della norma UNI11823 sulla professione di Export-Import Manager – Esperto dei processi di internazionalizzazione, il lancio della Scuola di formazione con il coinvolgimento professionisti associati di grande esperienza e l’organizzazione del Premio Export Italia, dedicato alle storie esemplari di MPMI esportatrici di successo.

“Proprio alle MPMI – ha detto Vargiu – il Governo e l’intero sistema di promozione del Made in Italy deve dedicare una speciale attenzione. Il valore aggregato in crescita dell’export italiano nasconde in realtà una contrazione del numero delle imprese esportatrici di minori dimensioni, le cui esigenze peculiari spesso passano in subordine rispetto alle ragioni della grande industria”. “Nessuna sterile contrapposizione – ha concluso Vargiu – ma ricerca della integrazione di piccole e grandi all’interno delle filiere produttive e delle catene del valore.