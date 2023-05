La classifica degli ospedali italiani, Cosenza e Catanzaro tra i peggiori

ROMA – L’Agenas ha presentato un report nel quale si analizzano le performance delle aziende ospedaliere italiane pubbliche nel 2021. Tra le 53 prese in esame, di cui 30 universitari, solo 9 hanno raggiunto alti livelli mentre 12 hanno registrato livelli bassi. Il report, presentato a Roma, prende in considerazione l’anno 2021, ancora influenzato dall’emergenza Covid-19.

Sono sei gli indicatori presi in considerazione: le performance del Pronto Soccorso e l’assistenza necessaria entro le 8 ore; i tempi d’attesa; i tassi di ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza; i bilanci in ordine; il numero adeguato o meno di medici e infermieri per posti letto disponibili; il livello di obsolescenza di macchinari e apparecchiature.

In base a questi parametri, sono solo 9 le strutture che raggiungono alti livelli di performance: Careggi a Firenze, le Scotte a Siena e Cisanello a Pisa, e poi Padova, Integrata Verona e Policlinico Sant’Orsola (a Bologna). Tra i nosocomi non universitari invece ci sono il Santa Croce e Carle (a Cuneo), Riuniti Marche Nord e Ordine Mauriziano (a Torino).

Dall’altra parte della classifica, sono 12 gli ospedali, universitari e non, che registrano un livello basso di performance: l’ospedale di Cosenza, San Pio (Benevento), Sant’Anna e San Sebastiano (Caserta), Riuniti Villa Sofia Cervello (Palermo), Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli (Palermo), Cannizzaro (Catania), San Giovanni Addolorata (Roma), San Camillo Forlanini (Roma) Luigi Vanvitelli (Napoli), San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona (Salerno), Mater Domini (Catanzaro) e Policlinico Umberto I (Roma).

La valutazione di Agenas ha applicato per la prima volta il nuovo modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale, misurando la capacità delle aziende di conseguire obiettivi assistenziali quanto a cure ed accessibilità ai servizi in rapporto alle risorse disponibili.