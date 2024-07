Invalsi, in Matematica c’è un miglioramento anche se serve altro sforzo: punte alte al Sud

ROMA – “Pur permanendo rilevanti differenze territoriali che provengono da molto lontano, il miglioramento degli esiti del 2024 rispetto al 2023 contribuisce a una loro riduzione, per quanto rimangano necessari ulteriori sforzi e un consolidamento di quanto sin qui realizzato”. A sostenerlo è l’Istituto Invalsi che pubblica un chiarimento sui risultati di Matematica nelle prove sostenute durante l’anno scolastico appena concluso. La percentuale di allievi che raggiungono almeno il livello di base nella scuola primaria cresce di 3,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno nella seconda elementare e di 5 punti in V elementare con punte alte al Sud e alle isole (+7.8 punti percentuali in II elementare e +8,7 punti percentuali al Sud e nelle Isole). Alle medie: in terza media la differenza è di +0,2 punti percentuali sul 2023 con un leggero calo (-0,6 punti al Nord Est, -0,1 punti al Nord Ovest). Nelle seconde superiori la differenza è di -0,3 punti percentuali tra il 2024 e il 2023, con leggero segni meno al Nord Ovest e Nord Est e Centro (qui più marcato -3,7) e segni più al Sud e alle Isole. Nell’ultima classe delle superiori la differenza 2024 su 2023 è di segno più e pari a 2,5 punti percentuali nel 2024 rispetto al 2023 con un +4.2 al Sud e Isole.

