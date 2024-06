Incidente per Lucio Presta: l’agente cosentino dei Vip schiacciato da un trattore finisce in ospedale

COSENZA – Lucio Presta, originario di Cosenza e agente di molti Vip dello star system italiano è rimasto coinvolto in un incidente sul trattore. Secondo quanto riporta ‘Novella 2000’, Presta si trovava nelle sue terre a Sabina, nel Lazio, quando si sarebbe ribaltato con il mezzo agricolo che stava guidando. Il manager del mondo dello spettacolo e marito di Paola Perego ha riportato diverse lesioni sul corpo – fortunatamente non gravi – finendo in ospedale.

“A Presta sono cascati 450 chili di trattore addosso: si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo”, si legge sul settimanale. Al momento Presta si trova ricoverato in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico con il quale sarebbero state sistemate alcune delle lesioni riportate.