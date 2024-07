Immigrazione clandestina: operazione anche in provincia di Cosenza, 47 arresti

SALERNO – La Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo dalle prime ore di oggi 47 misure cautelari con il divieto di esercizio delle attività nei confronti di altrettante persone, indagate, tra l’altro, per immigrazione clandestina. Tra le province interessate dal blitz c’è anche quella di Cosenza oltre che Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Matera, Sassari, L’Aquila e Pesaro-Urbino.

Contestualmente, carabinieri per la Tutela del Lavoro e Guardia di Finanza stanno eseguendo un provvedimento di fermo nei confronti di 7 indagati per la violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina. Entrambi i provvedimenti sono collegati all’illecito utilizzo del cosiddetto ‘click day’ legato al Decreto Flussi, a far data dal 2020.