Gratta e vinci milionario in stazione. Vince 2 milioni con un vitalizio di 6.000 euro al mese per 20 anni

ROMA – Una nuova fortunata vincita al Gratta e Vinci. Questa volta la dea bendata ha premiato un fortunato viaggiatore che ha acquistato il tagliando all’interno della stazione dei treni a Termini di Roma, dove ogni giorno partono e arrivano migliaia di viaggiatori. Come riporta l’agenzia Agimg, la vincita è stata realizzata grazie al Gratta e Vinci New Turista per sempre che dal costo di 5 euro prevede, come vincita massima, quasi 2 milioni di euro sotto forma di vitalizio. La vincita prevede infatti queste modalità di incasso: 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. Il tutto per un totale di 1.936.849 euro. Il premio massimo è pagabile anche in un’unica soluzione, come da regolamento di gioco, al netto della trattenuta del 20% (per la parte eccedente i 500 euro).

Il primo vitalizio a Brescia

Il primo “vitalizio” del 2024 era stato stato centrato in Lombardia, a Brescia, da un cliente di circa 40 anni che, dopo aver bevuto un caffè, aveva tentato la fortuna acquistando un tagliando al Bar tabaccheria “Breakery” di piazzetta Almici a Bresciadue. Dopo aver grattato i numeri aveva scoperto di aver centrato la massima vincita che gli avrà sicuramente cambiato la vita.

Il secondo gratta e vinci milionario, che ha permesso di portarsi a casa il vitalizio, è andato, invece, ad un fortunato cliente di una rivendita di Roma. La particolarità di questa vincita è nel fatto che il tagliando vincente è stato venduto in una delle rivendite che si trovano all’interno della Stazione dei treni di Termini (in via Marsala 27). Il fortunato vincitore potrebbe quindi essere sia un turista di passaggio, che un pendolare. Ma anche un cittadino romano. Di sicuro la vincita cambierà la sua vita. Anche nel caso della vincita avvenuta in stazione, il Gratta e Vinci ‘New Turista Per Sempre’ ha regalato il premio maggiore che consiste appunto nella rendita ventennale e nei premi in denaro di inizio e fine rendita.