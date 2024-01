BRESCIA – I Gratta e Vinci stanno già regalando vincite importante nel primo mese del 2024. Sono infatti già 6 i nuovi milionari in Italia grazie ai Gratta e Vinci. Uno di questi è stato premiato con un vitalizio grazie al tagliando “New Turista per Sempre“.

Vince 2 milioni di euro al “Nuovo Turista per Sempre”

Come riporta l’agenzia Agimg, si tratta un tagliando dal costo di 5 euro e che prevede, come vincita massima, quasi 2 milioni di euro sotto forma di vitalizio. La vincita prevede infatti queste modalità di incasso: 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. Il tutto per un totale di 1.936.849 euro. Ed il primo vitalizio dell’anno, grazie proprio al Gratta e Vinci della serie “Nuovo Turista per Sempre”, è stato centrato a Brescia. Il premio massimo è pagabile anche in un’unica soluzione, come da regolamento di gioco, al netto della trattenuta del 20% (per la parte eccedente i 500 euro).

Gratta e vinci: il Nuovo Turista per Sempre

Sul biglietto sono presenti due giochi, indicati rispettivamente dalla scritta “GIOCO 1” e “GIOCO 2”.

Gioco 1: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di quattro barche a vela, i numeri celati dai quindici riquadri in cui è suddivisa la sezione denominata “I TUOI NUMERI” ed il numero “BONUS X10” celato dall’immagine di una ciambella di salvataggio contenente due pile di monete d’oro. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano una o più volte uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se si trova il numero “BONUS X10” si vince dieci volte il premio corrispondente; se si trova due volte la scritta “TURISTA PER SEMPRE” si vince il premio massimo.

Gioco 2: si devono scoprire gli importi celati dall’immagine di cinque paia di ciabatte infradito: se si trovano due importi uguali, si vince quell’importo (es. se si rinviene per due volte l’importo di Euro 15,00 si vince un premio di importo pari ad Euro 15,00). sb/AGIMEG