Congedo parentale anche per le coppie gay. Inps condannato per discriminazione

ROMA – Ciò che una parte sempre più ampia della società ritiene ormai una cosa normale – l’avere due mamme o due papà per un bambino – nel nostro Paese, non sempre trova applicazione anche al livello burocratico, legislativo o informatico. Ma c’è una svolta positiva per quel che riguarda il diritto delle coppie di lavoratori omosessuali di richiedere il congedo parentale. L’Inps, infatti, è stato condannato dal tribunale a modificare immediatamente il proprio portale web per consentire ai genitori dello stesso sesso di richiedere, entrambi, il congedo dal lavoro per stare accanto ai propri figli, secondo quanto è già stabilito dalla legge.



Il congedo parentale, infatti, può essere richiesto esclusivamente online accedendo, attraverso lo Spid o altre modalità, allo "Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni" del sito dell'Istituto di Previdenza. Alla notizia si interessa anche AppLavoro .it , la piattaforma per la ricerca e l'offerta occupazionale in Italia, da sempre attiva nel garantire pari opportunità di genere, anche nel mondo del lavoro, segue con attenzione l'evolversi di questa importante questione.

A questo punto si apre la scheda coi dati anagrafici del lavoratore o della lavoratrice: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ma anche il sesso. Il sistema, tuttavia, classificando le coppie solo attraverso “F” e “M”, di fatto, impedisce al secondo genitore di richiedere l’astensione dal lavoro per stare accanto al proprio figlio. Ma il giudice ha stabilito che i parametri utilizzati dall’Inps per la ricezione delle domande sono discriminatori nei confronti delle coppie omogenitoriali, dunque dovrà adeguarsi in fretta affinché i lavoratori e le lavoratrici con figli possano richiedere i permessi in quanto “genitore” e non necessariamente “madre” o “padre”.

Ricordiamo che il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro per i genitori previsto per legge e regolato da un’apposita norma, il “Testo unico sulla maternità e paternità”, introdotto nel 2001. Lo scopo di questo congedo è permettere a dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata dell’Inps di conciliare le esigenze lavorative con quelle famigliari, garantendo contemporaneamente una tutela economica e il tempo alla famiglia.

Va notato che il “congedo parentale” è diverso dal “congedo di maternità” e dal “congedo parentale per il padre”: quest’ultimo è disciplinato dal decreto legislativo 151/ 2001, è obbligatorio, ha una durata di dieci giorni (o venti, in caso di parto plurimo), deve essere richiesto a partire dai due mesi che precedono la nascita del bambino e non oltre i cinque mesi successivi, è riservato ai soli dipendenti e garantisce un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione del genitore, che è totalmente a carico dell’Inps, sebbene il datore di lavoro debba anticiparla e poi chiederne il rimborso. Il congedo parentale, invece, è facoltativo, possono richiederlo dipendenti, liberi professionisti e autonomi, lavoratori a tempo determinato, stagionali, a progetto, titolari d’assegno di ricerca e co.co.co nella Pubblica Amministrazione. Si tratta di un diritto riconosciuto dalla legge, dalla durata variabile. Tuttavia, per ciascuna categoria sono richiesti requisiti basati sulla tipologia di lavoro (subordinato o autonomo), sul genere del genitore e relativi al versamento dei contributi nei mesi precedenti la domanda.

Accogliendo il ricorso della Cgil e dell’Avvocatura per i diritti Lgbt+, il tribunale ha accertato l’esistenza di una “ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso” già tali per i registri italiani dello Stato civile, assegnando all’Inps un termine di due mesi per modificare il portale web e prevedendo una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo.