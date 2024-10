Bollino nero per treni nel weekend, domani ancora sciopero: dagli orari a come avere i rimborsi

ROMA – Programmi rimandati per chi, questo fine settimana, aveva programmato di muoversi in treno. Ferrovie dello stato avverte i viaggiatori lasciando poche speranze di normalità: “lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da alcune sigle sindacali autonome, con possibili cancellazioni totali o parziali dei treni potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione”.

Chi interessa lo stop

Lo stop interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper e Trenord, che si occupa del trasporto regionale in Emilia-Romagna. La protesta nazionale è prevista per sabato 12 e domenica 13 ottobre, più esattamente dalle 21:00 di sabato 12 fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre. Ancora una volta insomma, cancellazioni e ritardi in programma. Lo sciopero è stato indetto per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per cui sono in corso trattative da mesi, e l’introduzione di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro.

Come chiedere i rimborsi

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Trenitalia informa che i viaggiatori che intendono rinunciare a svolgere il proprio viaggio a causa dei disagi possono chiedere il rimborso alle seguenti condizioni:- per treni Intercity e Frecce, c’è tempo fino all’ora prima della partenza del percorso prenotato;- per i treni regionali, è possibile fino alla mezzanotte del giorno precedente a quello dello sciopero. In alternativa, un’altra possibilità è riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, tenendo conto anche della disponibilità dei posti.

Dove trovare tutte le informazioni

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Per chi prende treni regionali, sono stati istituiti alcuni servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, e cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali. Per quanto riguarda Intercity e Frecce,Trenitalia ha messo a disposizione un elenco di itinerari garantiti in caso di sciopero, valido dal 9 giugno fino al 14 dicembre.