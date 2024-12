Bollette luce e gas: ecco i cambiamenti previsti dal 1º Gennaio 2025

- Advertisement -

COSENZA – A partire dal 1º Gennaio 2025, ci saranno importanti novità per i contratti di fornitura di luce e gas in ItaliA. Le modifiche, introdotte dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), mirano a rafforzare la trasparenza, tutelare i consumatori e migliorare la comunicazione tra i fornitori e clienti. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda i contratti di luce e gas conclusi a distanza, e quindi telefonicamente o attraverso vendita porta a porta. Infatti, dal 2025:

Obbligo di documentazione scritta: non sará più possibile concludere contratti esclusivamente tramite una telefonata. I fornitori dovranno inviare un documento scritto (tramite e-mail, posta o su un’applicazione mobile dedicata) con tutte le condizioni contrattuali.

Conferma del cliente: il contratto sarà valido solo dopo che il cliente avrà confermato di aver ricevuto e accettato le condizioni scritte.

Estensione del diritto di ripensamento: per i contratti conclusi durante visite porta a porta, il periodo per esercitare il diritto di recesso, o di ripensamento, sarà prolungato da 14 a 30 giorni.

Tali modifiche hanno l’obiettivo di prevenire truffe e situazioni in cui i consumatori si trovano vincolati a contratti non richiesti o poco chiari.

Modifiche contrattuali: preavviso di 3 mesi

Un’altra novità che porterà il 2025 riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Le aziende fornitrici dovranno:

Fornire un preavviso minimo di 3 mesi: ogni variazione, come l’aumento delle tariffe o il cambiamento dei termini di fornitura, dovrà essere comunicata con largo anticipo. Ma c’è un’eccezione: se la modifica comporta una riduzione dei costi per il cliente, il preavviso potrà essere ridotto ad un mese.

Garantire comunicazioni chiare: i cambiamenti dovranno essere notificati su un supporto durevole (email o posta), separate da altre comunicazioni promozionali per evitare confusione, in maniera chiara e comprensibile per tutti.

In caso di contestazioni, spetta al fornitore dimostrare che la comunicazione è stata inviata e ricevuta correttamente: questo è un dettaglio cruciale per proteggere i diritti del consumatore.

Telemarketing: più responsabilità per i fornitori

Le nuove disposizioni introducono regole più rigide anche per le pratiche di telemarketing, spesso criticate per la scarsa trasparenza:

Responsabilità del fornitore: anche se un’azienda si affida a operatori esterni per il telemarketing, sarà comunque responsabile per le azioni di questi soggetti.

Controlli più severi: in caso di irregolarità, ne risponderà direttamente l’azienda fornitrice.

In questo modo, l’ARERA mira a riequilibrare il rapporto tra operatori e consumatori, proteggendo questi ultimi da pratiche commerciali scorrette.

Come prepararsi ai cambiamenti del 2025?

Ecco alcuni consigli pratici per affrontare le novità nelle bollette luce e gas che abbiamo appena analizzato:

Rivedi i tuoi contratti: se hai stipulato un contratto a distanza o porta a porta, assicurati di avere copia della documentazione. Controlla le comunicazioni: controlla regolarmente la tua e-mail o la posta per non perderti eventuali notifiche di modifica contrattuale. Informati sui tuoi diritti: sapere di avere il diritto di ripensamento o di poter contestare modifiche non comunicate in modo chiaro e trasparente ti darà maggiore controllo sui tuoi contratti.

Conclusioni

Le novità previste per il 2025 rappresentano un passo avanti nella tutela dei consumatori, con regole più chiare per contratti, modifiche e pratiche di telemarketing. Questi cambiamenti offrono alle famiglie l’opportunità di scegliere con maggiore consapevolezza e di evitare spiacevoli sorprese in bolletta.

Fonte: https://www.prontobolletta.it/news/cambiamenti-bolletta/