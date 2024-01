Max Pezzali fa impazzire Corigliano Rossano. Piazza stracolma per un super Capodanno in musica

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Max Pezzali ha fatto scatenare i fans sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tre generazioni e regalato uno splendido Capodanno in musica a Corigliano Rossano e tutta l’area jonica. Decine di migliaia di persone, giovani ma anche tantissime famiglie arrivate da diversi comuni della provincia ma anche del capoluogo Bruzio, si sono riversate nell’area dell’evento, completamente pedonalizzata e sgombra da mezzi, di piazza Salotto, dove si è svolto l’atteso concertone di Capodanno di Max Pezzali che ha traghettato in musica Corigliano Rossano nel nuovo anno in musica.

Un’organizzazione puntigliosa e meticolosa quella messa in campo dall’amministrazione comunale, che ha anche allestito tre aree con maxischermi su Via Nazionale, in Piazza Valdastri nei pressi della stazione ferroviaria e in piazza Santa Maria delle Grazie. “Una città che ha avuto e continua ad avere una centralità straordinaria: quella che merita – ha detto il sindaco di Flavio Stasi. L’artista che abbiamo scelto appassiona intere generazioni ed ha da poco annunciato la terza data a San Siro. Uno spettacolo unico e gratuito di cui possiamo essere orgogliosi”.

Come avvenuto a Cosenza un’ordinanza sindacale ha vietato in tutta l’area dell’evento botti e fuochi d’artificio, oltre all’utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e tappi delle bottiglie di plastica, come del resto succede per ogni evento o concerto che richiama tantissimo pubblico e tutto si è svolto nella massima sicurezza. Max Pezzali ha aperto il concerto intorno all’una di notte, ma già dalla serata, quando in tantissimi hanno iniziato ad affollare la piazza, lo spettacolo ha preso il via con i deejay più in voga della costa ionica animati da Gianluca Mirelli e Francesca Ramunno, speaker radiofonica di RLB, che hanno animato in musica tutta la notte anche al termine del concerto.

I fuochi d’artificio hanno salutato il nuovo anno. Poi, sul palco, tutta l’energia di Max, per un concerto di quasi 2 ore dove il 56enne cantautore lombardo ha ripercorso la sua trentennale carriera e cantato i suoi più grandi successi a cominciare da quelli con gli 883 di cui è stato il frontman: “Sei un mito”, “La regina del celebrità”, “Rotta x casa di Dio”, “Tutto va come deve andare”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “La regola dell’amico”, “Bella vera”, “Nella notte”, “Nessun rimpianto”, “Gli anni”. Ed ancora: “Una canzone d’amore”, “Come mai”, “Sei fantastica”, “La dura legge del goal”, “Con un deca” e “Nord sud ovest est”.