Arriva la nuova Tac all’ospedale di Trebisacce, ma il servizio viene sospeso

TREBISACCE (CS) – Tac nuova, ma problemi vecchi. Anzi, problemi superiori a quelli che si vivevano prima dell’arrivo della nuova apparecchiatura. Accade all’ospedale di Trebisacce dove quello che sarebbe dovuto essere (ed è in realtà) un passo in avanti si è trasformato, almeno per il momento, in un disservizio e la speranza è che le cose possano cambiare al più presto.

Le contraddizioni del sistema sanitario in Calabria sono all’ordine del giorno e possono materializzarsi anche in modo decisamente emblematico. Sembra paradossale, infatti, ma tutto nasce, come già accennato, da un qualcosa di positivo, ovvero l’arrivo di un nuovo macchinario per effettuare la Tac; il problema è che l’arrivo della nuova strumentazione ha portato alla disattivazione della vecchia, che, intanto, garantiva il servizio.

In attesa, quindi, che la nuova macchina entri in funzione (ed i tempi potrebbero anche non essere così rapidi) chi deve effettuare l’esame diagnostico deve spostarsi almeno all’ospedale Ferrari di Castrovillari. Ovviamente parliamo anche delle persone attualmente ricoverate nella struttura ospedaliera dell’alto Ionio cosentino, che devono essere trasportate in ambulanza presso altro nosocomio e, nel caso in cui non fosse disponibile il mezzo, attendere e poi eseguire l’esame. Appare evidente che si tratti di una situazione non sostenibile e che, si spera, possa essere risolta al più presto con l’attivazione della nuova tac.