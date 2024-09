Va in Questura con la compagna per il permesso di soggiorno, ma non la può avvicinare: arrestato

CROTONE – Si è presentato in Questura a Crotone per il rinnovo del permesso di soggiorno insieme alla compagna mentre però era in atto una misura di divieto di avvicinamento alla stessa donna. L’uomo, un georgiano di 31 anni è stato bloccato dal personale dell’Ufficio immigrazione per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna, emessa dal Gip del Tribunale di Crotone ed arrestato.

Insieme alla donna, si è presentato allo sportello dell’ufficio per rinnovare il proprio permesso di soggiorno ma gli operatori, prima di procedere alla lavorazione della pratica, come da prassi, hanno effettuato degli accertamenti dai quali è emerso che al 31enne, nell’ottobre del 2023 era stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna a causa di continui maltrattamenti commessi nei confronti della sua connazionale. La donna, per essere tutelata, era stata anche collocata in una struttura protetta.