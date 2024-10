Tumori: 23 monumenti in Calabria illuminati in rosa, a sostegno dell’Airc

CATANZARO – Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, indossando il nastro rosa diventato negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne. In questa occasione Fondazione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive.

Il Nastro Rosa di Fondazione AIRC invita ad affrontare insieme il grande passo che ci separa dal traguardo: curare tutte le donne. Un traguardo che sembra vicino, ma l’ultimo miglio è sempre il più duro da percorrere e richiede un impegno ancora maggiore dei ricercatori perché è proprio qui che si affrontano le sfide più difficili, come il tumore al seno triplo negativo, che risponde solo in parte ai trattamenti attualmente disponibili e colpisce soprattutto in giovane età. Un altro problema non risolto sono i carcinomi mammari metastatici, che oggi riguardano circa 37.000 donne in Italia (dati rapporto “I numeri del cancro in Italia” 2017 e 2023, a cura di AIOM e AIRTUM).

Per rendere sempre più curabili tutti i tumori al seno, Fondazione AIRC solo nel 2024 ha destinato oltre 14 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio in questo ambito. Gli studi sono in corso nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia. Protagonista della campagna è Benedetta, curata per un tumore al seno quando aveva solo 25 anni nel 2020, oggi mamma di Sole e Noa.

Le iniziative

Tra le tante iniziative organizzate in questo mese di ottobre dall’Ufficio regionale della Fondazione Airc, presieduto da Rosella Pellegrini, per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno in occasione della campagna internazionale del “Nastro rosa”. Centinaia di Comuni partecipano in tutta Italia alla campagna, grazie alla collaborazione con l’Anci, con l’illuminazione in rosa di monumenti e palazzi comunali.

In Calabria i Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono 23:

Si tratta di Aiello Calabro, Borgia, Bova Marina, Cerenzia, Ciro’ Marina, Colosimi, Crotone, Drapia, Fossato Serralta, Gimigliano, Grimaldi, Lappano, Locri, Mendicino, Montalto Uffugo, Pentone, San Marco Argentano, Sant’Agata d’Esaro, Sellia Marina, Simbario, Torano Castello, Villa San Giovanni e Villapiana.