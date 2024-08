Troppi furti d’auto, furgoni, scooter e “cavalli di ritorno”: quattro misure cautelari

LAMEZIA TERME – I carabinieri di Lamezia Terme hanno eseguito quattro misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme e dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, nei confronti di altrettanti indagati, due dei quali sono finiti in carcere, uno ai domiciliari mentre per un quarto soggetto, minorenne, è stata disposta la collocazione in comunità. Tutti sono ritenuti responsabili a vario titolo di furti aggravati di veicoli, estorsioni con la tecnica del cosiddetto “cavallo di ritorno” e ricettazione.

L’indagine, denominata “Redempio” (riscatto), ha consentito di documentare la reiterata commissione da parte di alcuni soggetti appartenenti alla comunità rom, di furti aggravati di autovetture, furgoni e scooter, ricettazione ed estorsioni con la tecnica del c.d. “cavallo di ritorno”.

Le indagini, pedinamenti informatici, analisi di traffico telefonico e dati, nonché servizi di osservazione e controllo hanno consentito di accertare il modus operandi con cui gli indagati concorsualmente operavano.