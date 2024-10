TROPEA(VV) – “Onda Creativa”, è il progetto, ideato, pensato e che verrà realizzato da Villa Paola, unico hotel a cinque stelle in Tropea, insieme alla Fondazione Cesare Berlingeri ETS, dedicato ai giovani artisti calabresi con la finalità di valorizzare il loro talento e far emergere nuove voci nel panorama artistico contemporaneo. L’obiettivo di “Onda Creativa” è duplice: da un lato, rivelare una Calabria autentica attraverso l’arte, dall’altro, sostenere i giovani talenti della regione, offrendo loro una piattaforma per esprimersi e connettersi con il pubblico. Ovviamente stiamo parlando di giovani calabresi pittori, scultori, fotografi e altri artisti visivi che abbiano un legame con la Calabria che mira a rafforzare il legame tra arte e territorio, promuovendo un futuro culturale più inclusivo e innovativo.

L’idea è stata presentata presso Villa Paola, insieme alla Fondazione Berlingeri ETS, La magnifica struttura ricettiva che si affaccia sul Mare Mediterraneo, la prossima primavera ospiterà le opere dei giovani artisti calabresi, residenti o nati in Calabria dai 18 ai 35 anni. Il bando sarà reso pubblico il prossimo 4 novembre sul sito www.ondacreativa.it.

Figura centrale nell’arte contemporanea italiana, Cesare Berlingeri, profondamente legato alle sue radici calabresi, è il cuore ispiratore di questo progetto. Attraverso la sua Fondazione, egli prosegue il suo impegno a favore della cultura, offrendo un’opportunità concreta per sostenere e promuovere il talento giovanile in Calabria. Il maestro Berlingeri, famoso per le sue opere che esplorano il rapporto tra spazio, materia e pieghe del tempo, rappresenta un esempio vivente di come l’arte possa esprimere l’anima profonda di un territorio.

Villa Paola, da sempre promotrice di cultura e arte, si distingue come mecenate moderno, mettendo a disposizione non solo i suoi spazi esclusivi, ma anche il suo impegno nel creare un dialogo tra la tradizione e l’innovazione artistica. L’ex convento del XVI secolo, oggi trasformato in un elegante hotel di lusso, si propone come luogo di ispirazione e riflessione per gli artisti emergenti. Le opere degli artisti selezionati verranno esposte per un mese, nella primavera del 2025, all’interno della splendida cornice di Villa Paola, regalando loro visibilità e un palcoscenico unico.