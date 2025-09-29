HomeCalabria

Tridico incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e lancia Officina Giovani

Ascoltando le proposte dei giovani, il candidato per il campo progressista lancia un appuntamento regionale "che darà avvio a un processo di ascolto costante delle nuove generazioni"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, Pasquale Tridico, ha incontrato nella giornata di oggi gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per un confronto aperto su lavoro, diritto allo studio, sanità e futuro della Calabria. “Ho ascoltato la voce di tanti ragazzi e ragazze – ha dichiarato l’ex presidente dell’Inps – e la loro richiesta è chiara: avere finalmente opportunità reali per restare nella propria terra. Da qui nasce la mia proposta di creare Officina Giovani, un grande appuntamento regionale che darà avvio a un processo di ascolto costante delle nuove generazioni. Non sarà una passerella, ma uno spazio concreto dove i giovani potranno portare idee e progetti da tradurre in iniziative della Regione”.

Tridico ha sottolineato come i problemi sollevati dagli studenti confermino la necessità di mettere al centro le nuove generazioni. “La Calabria deve ripartire da qui: dal coraggio, dalla creatività e dalle competenze dei suoi giovani. Solo così restare diventa una scelta possibile”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Auto Poste

Incidente shock a Castrovillari: BMW sfonda la vetrina di un ufficio postale privato, quattro...

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Momenti di panico e paura questa mattina su Viale del Lavoro, a Castrovillari, dove un grave incidente poteva trasformarsi in una...
Lavori Istituto Todaro Rende

Istituto “Todaro” di Rende, lavori di ricostruzione verso la conclusione. A breve nuova scuola...

Area Urbana
RENDE - I lavori di ricostruzione presso l'Istituto professionale artigianale "Todaro" di Rende stanno per concludersi. Direttamente sul posto per controllare lo stato dell'arte...
Bombole gas Altomonte contraffatte

Sequestro annullato ad Altomonte: lo stabilimento di bombole di gas torna operativo

Provincia
ALTOMONTE (CS) – C’è stata una svolta nella vicenda che ha coinvolto lo stabilimento di gas di Altomonte, oggetto di un sequestro di bombole di...
Praia a Mare abbattuti platani

Praia a Mare, abbattuti due platani secolari. Italia Nostra ne richiede la ricollocazione: «Rispettare...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - "Sono stati abbattuti presso il Monumento ai Caduti di Praia a Mare due grandi platani perché malati a seguito...
Francesco Toscano

Toscano: «Votare Occhiuto? Per la Calabria sarà spirale di caos se rinviato a giudizio»

Calabria
COSENZA - «Noi di Dsp non abbiamo nessuna pulsione giustizialista, ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37494Area Urbana22608Provincia19951Italia8049Sport3885Tirreno2978Università1479
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Lavori Istituto Todaro Rende
Area Urbana

Istituto “Todaro” di Rende, lavori di ricostruzione verso la conclusione. A...

RENDE - I lavori di ricostruzione presso l'Istituto professionale artigianale "Todaro" di Rende stanno per concludersi. Direttamente sul posto per controllare lo stato dell'arte...
Praia a Mare abbattuti platani
Tirreno

Praia a Mare, abbattuti due platani secolari. Italia Nostra ne richiede...

PRAIA A MARE (CS) - "Sono stati abbattuti presso il Monumento ai Caduti di Praia a Mare due grandi platani perché malati a seguito...
Cariati senza pediatra
Provincia

Cariati rischia di restare senza pediatra, Nursind e Le Lampare denunciano:...

CARIATI (CS) - C'è preoccupazione a Cariati perchè il Comune rischia di rimanere senza pediatra. A denunciare la cosa è il sindacato Nursind Cosenza...
Unical studio manifattura additiva bronzi enotri
Università

La storia della Calabria pre-greca si riscrive. Dall’Unical studio sulla manifattura...

RENDE - Un capitolo della Calabria pre-greca è in fase di riscrittura. A farlo un’équipe interdisciplinare di archeologi e fisici dell’Università della Calabria (Dipartimento...
Tridico reddito dignità
Area Urbana

Tridico sul reddito di dignità: «Occhiuto continua con le sciocchezze. Esperienza...

COSENZA - "Occhiuto continua a diffondere fake news sul reddito di dignità che, al contrario, è e resta una misura concreta e realizzabile". È...
vigili-del-fuoc
Ionio

Due auto in fiamme nella notte a Corigliano: indagano i carabinieri,...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Paura nella notte a Corigliano. Due auto parcheggiate in strada sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le vetture si trovavano...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA