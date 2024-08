“Treno degli Dei 2024”, per vivere la magia di un viaggio nel tempo e nella storia

PAOLA (CS) – Salire in carrozza per un suggestivo viaggio a bordo del Treno degli Dei 2024.

Torna anche quest’anno, grazie al sostegno della Regione Calabria, in partnership con FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS Italiane e Associazione Ferrovie in Calabria, l’imperdibile appuntamento con Il Treno degli Dei, l’affascinante treno storico di Fondazione FS Italiane.

Prima partenza proprio oggi ma l’appuntamento si rinnova anche martedì 13, sabato 17 e i prossimi 23 e 24 agosto. Uno spettacolo per emozionarsi sulla Ferrovia Tirrenica Meridionale da Paola a Reggio Calabria Centrale, passando per Tropea.

Si viaggerà a bordo delle antiche carrozze Centoporte e Corbellini risalenti agli anni ’30, animate dalle esibizioni di canti della tradizione calabrese, trainate dal glorioso locomotore elettrico E656 ‘Caimano’.

Si partirà nel pomeriggio da Paola, Amantea e Lamezia Terme Centrale, rientrando in orario notturno, dopo aver vissuto imperdibili esperienze alla scoperta delle più belle località turistiche della Costa degli Dei e della Costa Viola, lasciando a casa l’auto.

Destinazioni come Pizzo, Tropea, Palmi, Bagnara, Scilla, Reggio Calabria, saranno comodamente raggiungibili con Il Treno degli Dei, senza lo stress della guida e del parcheggio, vivendo un’esperienza unica, tra velluti, sedili in legno e finestrini rigorosamente abbassabili, al tramonto ed al chiarore della Luna, lungo una delle linee ferroviarie più belle d’Italia.

Saranno quindi ben sei le destinazioni raggiungibili e le relative esperienze connesse al viaggio in treno, già online e prenotabili su www.trenodeglidei.it:

– Itinerario del Tartufo – Pizzo by Night

– Tropea – Itinerario del Borgo dei Borghi

– Palmi – la Città della Varia

– Bagnara – Costa Viola By Night con accoglienza delle ‘bagnarote’ in costume d’epoca e mini crociera in motonave

– Scilla – Costa Viola By Night

– Reggio Calabria ed i Bronzi di Riace

All’interno del portale, è possibile consultare tutti i dettagli dei diversi itinerari, che rispetto agli scorsi anni, prevedono le new entry di Pizzo e Palmi.