Tragico schianto sulla Sp 172: muore un 51enne alla guida di una Fiat 124 Spider

CATANZARO – Incidente mortale nel tardo pomeriggio – alle ore 18.20 circa – sulla sulla Sp172, nel comune di Borgia, in provincia di Catanzaro. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta alle ore 18.20 circa sulla Sp172, nel comune di Borgia (CZ) per incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Peugeot 208 ed una Fiat 124 Spider. Quest’ultima è andata ad impattare violentemente contro un muro vicino la strada e il conducente, un uomo di 51 anni, è deceduto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito. Sul posto ilpersonale sanitario del Suem118, elisoccorso e carabinieri per gli adempimenti di competenza. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal CSE Francesco Rosi.

