Tragico incidente nell’area grecanica, cade in un burrone e perde la vita

BAGALADI (RC) – Un uomo sulla cinquantina ha perso la vita questa mattina, intorno alle 9.00, dopo essere caduto, per cause ancora da accertare, in burrone profondo diversi metri. La tragedia si è verificata nel comune di Bagaladi, nell’Area Grecanica della provincia reggina.

Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e anche dell’elisoccorso per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è purtroppo è deceduto. Le ferite riportate nella caduta sono state fatali. Sul posto anche i carabinieri per tentare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.