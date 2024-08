Tragico incidente in Francia, la vittima è un trentanovenne calabrese

ROSARNO (CS) – Lutto nella comunità di Rosarno per la scomparsa di Gregorio Malvaso, 39 anni. L’uomo ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto sabato scorso a Chambery, in Francia, dove viveva da qualche anno. Secondo quanto emerso il 39enne era in sella alla sua e-bike e stava rientrando a casa, quando lungo il percorso, dietro una curva, si è trovato davanti un pedone, travolgendolo. Caduto a terra ha battuto violentemente la testa.

Soccorso da alcuni passanti, sono stati inutili i tentativi di rianimarlo con un defibrillatore e il 39enne è rimasto a terra privo di battito cardiaco per una quindicina di minuti in attesa dell’arrivo di un’ambulanza. Trasferito in ospedale le sue condizioni erano già compromesse e l’arresto cardiaco avrebbe provocato danni cerebrali. Gregorio è deceduto martedì dopo quattro giorni di coma. I suoi organi sono stati donati.

Gregorio, cresciuto a Rosarno con i nonni e gli zii, aveva trascorso le estati a Nicotera Marina. Dopo l’esperienza universitaria a Messina, aveva deciso di trasferirsi in Francia, ricongiungendosi con i suoi genitori e i suoi due fratelli. Aveva una compagna e una bimba.