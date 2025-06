Tragico incidente in campagna: trattore si ribalta, muore il conducente rimasto incastrato sotto il mezzo

- Advertisement -

CATANZARO – Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Curtatone, nel quartiere Barone, nella zona sud-est di Catanzaro. La tragedia intorno alle ore 15:00: un mezzo agricolo si è ribaltato, provocando la morte del conducente, rimasto incastrato sotto il trattore. La vittima, Raffaele Critelli, 56 anni, ha perso la vita sul colpo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Catanzaro per mettere in sicurezza l’area e il veicolo, ed effettuare le operazioni necessarie in attesa dell’autorizzazione alla rimozione della salma.

I sanitari del 118, giunti anch’essi sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La zona è stata temporaneamente isolata per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.