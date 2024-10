Tragedia sul lavoro, precipita nel vuoto mentre ripara un ascensore: muore 50enne

LOCRI (RC) – Tragedia sul lavoro a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio di 50 anni, originario di Reggio Calabria, Fabio Nicolò, è morto dopo essere precipitato nel vuoto mentre riparava un ascensore. L’uomo, subito dopo l’incidente, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Locri, ricoverato in gravi condizioni, morendo subito dopo. Si indaga ora per accertare le cause dell’incidente e sul caso la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta, disponendo l’autopsia sulla salma, prima di consegnarla ai familiari.

- Pubblicità sky-