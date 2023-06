COSENZA – Come avevamo scritto la scorsa settimana, la prima ondata di caldo africano ha raggiunto anche la Calabria proprio nel solstizio d’estate. Oggi 21 giugno è il giorno che segna la fine della primavera e l’entrata della stagione estiva, con il sole che raggiungerà il punto più alto della sua traiettoria nel cielo dell’emisfero boreale. Dopo un inizio giugno caratterizzato da frequenti acquazzoni e temporali, temperature a volte anche sotto media ecco esplodere l’estate.

Caldo africano anche in Calabria: attesi 36/37 gradi

Le masse d’aria rovente in arrivo dal Sahara faranno sentire i loro effetti su buona parte della Penisola e in particolare su Sardegna (dove si potrebbero raggiungere anche i 40 gradi) e nelle regioni del Centro-Sud. Il caldo africano raggiungerà il suo picco tra oggi e domani anche sulla Calabria, dove sono attese punte anche di 36/37 gradi soprattutto nella provincia di Cosenza, che sarà quella che risentirà dei maggiori effetti dell’aria di matrice africana. Con l’arrivo del caldo aumenteranno inevitabilmente anche afa e umidità, ma per fortuna tutto dovrebbe concludersi nel giro di pochi giorni.

Rinfresca già nel fine settimana

L’anticiclone sub-tropicale, infatti, non avrà vita lunga e già a partire dal venerdì inizierà a battere in ritirata per l’arrivo di correnti atlantiche più fresche e instabili. Le temperature torneranno a scendere di diversi gradi, con la possibilità anche di rovesci e temporali qua e la, che dovrebbero concentrarsi soprattutto sul Nord. In Calabria il fine settimana si manterrà bello, con temperature decisamente più gradevoli e il rischio di qualche acquazzone concentrato solo sulle zone montuose. Tra sabato e domenica la calura sarà definitivamente spazzata via, per lasciare spazio ad un clima più mediterraneo che dovrebbe farci compagnia fino alla fine di giugno.