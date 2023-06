Maltempo alle porte, poi esploderà l’estate. Prima ondata di caldo africano anche in Calabria

COSENZA – Ondata di caldo africano alle porte? Prima di proiettarci alla prossima settimana, quando si fanno sempre più concrete le ipotesi dell’arrivo di masse d’aria rovente su buona parte del Centro-Sud e, quindi, anche in Calabria, partiamo dal presente e da quello che accadrà nei prossimi giorni. La situazione sul Mediterraneo centrale resta ancora compromessa per l’assenza di un’anticiclone solido.

Il meteo resta dunque instabile e turbolento, caratterizzato spesso da violenti rovesci, temporali e improvvisi nubifragi nelle ore più calde della giornata. Ne sa qualcosa il Catanzarese, dove ieri pomeriggio si è abbattuto un vero e proprio diluvio lampo con allagamenti, frane, strade e abitazioni invase da un fiume di acqua e fango, in particolare tra i comuni di Tiriolo e Settingiano dove si sono registrati anche danni.

Da domani peggioramento di stampo quasi autunnale

Oggi ci saranno poche novità sostanziali, con la possibilità dei soliti rovesci pomeridiani. Da domani, invece, l’Italia dovrà fare i contri con un netto peggioramento meteo, causato da due vortici depressionari in rotta di collisione tra di loro. Una depressione atlantica umida e mite e un vortice freddo in arrivo dal Nord Europa. Lo scontro tra queste due masse d’aria porterà ad un peggioramento consistente su buona parte del Paese e in particolare sulle regioni centrali e meridionali, che saranno il vero obiettivo del peggioramento.

Giovedì di maltempo anche in Calabria

Con l’arrivo del fronte freddo da ovest, ci attendiamo piogge, rovesci, temporali, raffiche di vento e temperature in deciso calo anche sulla Calabria, che vivrà la sua giornata peggiore giovedì, dove non si escludono anche fenomeni particolarmente intensi soprattutto sui versanti tirrenici. Un clima di stampo quasi autunnale con le temperature massime che non andranno oltre i 20/22 gradi. Venerdì il grosso della perturbazione sarà oramai transitato ma rimarrà ancora una spiccata variabilità con la possibilità di rovesci a macchia di leopardo.

All’improvviso l’estate. Prima ondata di caldo africano?

Il fine settimana porterà finalmente buone notizie, con un deciso rinforzo dell’anticiclone sub-tropicale che manterrà un clima finalmente stabile e soleggiato. Ma è all’inizio della prossima settimana che potrebbe esserci la tanto attesa svolta estiva, con l’arrivo della prima vera ondata di caldo africano. L’anticiclone tenderà sempre più a rafforzarsi con i suoi massimi proprio sull’Italia.

Masse d’aria rovente muoveranno da Sud verso Nord, andando a colpire le due isole maggiori e buona parte delle regioni centro me ridonali. Potremo assistere, quindi, ad una fase di caldo intenso, con temperature in netto rialzo. Per la prima volta, in Calabria, potranno superare anche i 35-36 gradi con punte anche di 39-40 gradi sulle due Isole maggiori. Caldo e afa soprattutto nelle zone interne che potrebbe durare fino alla fine di giugno. I prossimi giorni saranno determinanti per rafforza questa ipotesi.