Solidarietà dalle camere penali calabresi a Lucantonio, il procuratore minacciato

CATANZARO – Apprendiamo dagli organi di informazione che il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro Giuseppe Lucantonio, ha ricevuto minacce scritte esposte sulla propria auto di servizio. Siamo fermamente convinti che il rispetto dell’Istituzione rappresentata dall’Ufficio di Procura generale è un valore che unisce la giurisdizione tutta. Per tali motivi, nell’attesa di conoscere al meglio le ragioni del vile gesto, esprimiamo al dott. Giuseppe Lucantonio piena solidarietà e tutta la nostra vicinanza, quantunque si tratti, come sembrerebbe, di questione che esula dall’esercizio delle sue funzioni”. E’ quanto si legge in una nota firmata dai presidenti delle Camere penali calabresi e dal coordinatore delle Camere penali calabresi.

Anm Catanzaro: “preoccupazione per minacce a Lucantonio”

(La Giunta esecutiva sezionale dell’Associazione nazionale magistrati del Distretto di Catanzaro esprime la propria vicinanza al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio, manifestando “viva preoccupazione per le gravi minacce di cui è stato destinatario.Si tratta – afferma l’Anm – di un grave attacco rivolto non solo al singolo Magistrato, ma all’intera attività giudiziaria. È necessario ribadire che dinanzi a simili tentativi di intimidazione la Magistratura risponde e risponderà compatta a tutela della propria integrità morale e fisica, del proprio onore e professionalità”.