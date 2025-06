Sicurezza: 56 nuove unità della Polizia di Stato in Calabria: 10 agenti nel Cosentino e un’unità nella Polstrada

- Advertisement -

COSENZA – La sicurezza del territorio calabrese si rafforza con l’arrivo di nuove forze dell’ordine. Sono infatti 56 le nuove unità della Polizia di Stato assegnate alla Calabria, insieme a 8 nuovi funzionari, nell’ambito di un piano di potenziamento annunciato dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. A Cosenza, in particolare, verranno destinati 10 nuovi agenti per il Commissariato di Corigliano-Rossano e un’ulteriore unità alla Sezione della Polizia Stradale.

Un intervento definito “strutturale” dal Governo, che punta a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e a rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza delle comunità. “Il rafforzamento della presenza dello Stato nei territori non è uno slogan, ma un impegno quotidiano e concreto del governo Meloni”, ha dichiarato Wanda Ferro, sottolineando come questo contingente aggiuntivo rappresenti una risposta diretta alle richieste dei cittadini e degli operatori delle forze dell’ordine, specialmente in zone ad alta pressione criminale.

Attenzione per Corigliano-Rossano

L’assegnazione di 10 agenti al Commissariato di Corigliano-Rossano – uno dei più attivi e delicati della provincia di Cosenza – è il risultato di una costante attenzione da parte delle istituzioni. La decisione, secondo quanto riferito dalla Ferro, nasce anche grazie al lavoro dei parlamentari Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, impegnati nel far emergere le necessità del territorio.

Un segnale concreto contro la criminalità

“Si tratta di un intervento che rafforza la capacità dello Stato di presidiare il territorio – ha aggiunto Ferro – e di potenziare le attività investigative e di prevenzione, soprattutto in contesti dove è più forte la pressione della criminalità organizzata”.

Il piano riguarda, oltre alla Questura di Cosenza la provincia di Reggio dove sono in arrivo 2 funzionari per la Questura e 6 nuovi agenti per il Commissariato di Palmi, 8 per quello di Cittanova e altri 8 per il Commissariato di Taurianova. È previsto inoltre un nuovo agente per il V Reparto Volo di Ravagnese. Infine, a Vibo Valentia sarà potenziato il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica con l’assegnazione di un nuovo agente, mentre a Crotone arriveranno un funzionario per la Questura e uno per la Polizia Stradale.

“La sicurezza dei cittadini è una priorità”

Il sottosegretario Ferro ha espresso un sentito ringraziamento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Capo della Polizia Vittorio Pisani, definendo il potenziamento “un atto concreto che rafforza il legame tra lo Stato e le comunità locali”. Con l’arrivo dei nuovi agenti, Cosenza e l’intera Calabria potranno contare su un presidio dello Stato più forte, visibile e operativo, in un momento in cui le sfide alla legalità richiedono attenzione costante e risposte efficaci.