Sergio Mattarella oggi in Calabria: il presidente farà tappa nella provincia di Cosenza

COSENZA – Grande attesa per la visita del presidente della Repubblica italiana in Calabria. Oggi, vigilia della festa dei lavoratori, Sergio Mattarella sarà nella provincia di Cosenza per una visita istituzionale.

Il Capo dello Stato visiterà due importanti aziende del distretto agroalimentare: la Gias di Mongrassano, che si occupa di produzione e trattamento di alimenti surgelati, e l’Assolac –Granarolo, azienda industriale casearia a Castrovillari, due impianti modello, eccellenze della nostra regione. Il programma del presidente Mattarella prevende inoltre gli incontri con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella e con la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro.