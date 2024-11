Schiaffi e pugni alla sua ex compagna e al padre di lei: era intervenuto per difenderla

- Advertisement -

ROMA – I fatti si sono verificati a Roma, in via Pietro Blaserna, nel quartiere Marconi. Lui, un 38enne crotonese, avrebbe colpito violentemente la sua ex compagna, e quando il padre della donna è intervenuto in difesa della figlia, è stato anche lui aggredito e picchiato. La violenta aggressione è culminata con l’arrivo dei carabinieri della stazione di Roma Porta Portese.

La vittima ha raccontato loro di essere stata picchiata con schiaffi, calci e pugni dall’ex compagno, e che anche suo padre era stato brutalmente aggredito quando è intervenuto per aiutarla e difenderla. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Per lei, 30 giorni di prognosi. Il padre invece è stato ricoverato al San Camillo. Il 38enne originario della provincia di Crotone, è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. Convalidato l’arresto è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Crotone.