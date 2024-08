Rompono il vetro di un’auto: rubano e usano le carte di credito, due denunce

REGGIO CALABRIA – I carabinieri di Catona hanno denunciato due persone a ridosso delle festività di ferragosto. Si tratta di un 28enne di origine rom ed una giovane 20enne di origine polacca, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato su autovettura, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I fatti risalgono allo scorso mese di luglio quando i militari hanno avviato mirate indagini per individuare gli autori di un furto su auto commesso sul lungomare di Catona, ai danni di un’anziana. Nella circostanza i malviventi, dopo aver infranto un finestrino, rubavano all’interno del veicolo della malcapitata, un portafoglio contenente denaro contante e strumenti elettronici di pagamento.

Un modus operandi evidentemente già collaudato quello messo in atto: l’uomo rapidamente ha danneggiato e portato via la refurtiva, per poi consegnare le carte di debito alla donna che, nell’immediatezza, si è recata ad acquistare prodotti e ad effettuare prelievi.