Rivolta nel carcere di Siano, detenuti accerchiano le guardie e rubato le chiavi: 8 poliziotti in ospedale

CATANZARO – Un’accesa rivolta è in corso in questi minuti nel carcere di Siano, a Catanzaro. La rivolta interessa due piani della casa circondariale catanzarese, dove i detenuti hanno dapprima accerchiato tre guardie per poi sottrarre loro le chiavi dando inizio al caos.

Al momento sono otto gli agenti feriti e trasportati in ospedale, uno di loro avrebbe il setto nasale in frantumi. Il Direttore del carcere è intento a chiamare i poliziotti smontanti, in ferie o liberi dal servizio per dar man forte ai colleghi che stanno cercando di sedare la rivolta.

(IN AGGIORNAMENTO)