Ponte sullo Stretto, arriva il via libera definitivo dal Ministero dell’Ambiente. Salvini “altro passo avanti’

ROMA – Arriva il via libera del Ministero dell’Ambiente al Ponte sullo Stretto. Ne dà notizia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in una nota del Mit che la definisce “una notizia di straordinaria importanza”. Secondo il ministro è “un altro fondamentale passo in avanti“.

Il via libera è arrivato dalla cosiddetta commissione Via, composta da esperti per la Valutazione dell’Impatto Ambientale. In particolare la commissione aveva deciso di approfondire l’incidenza ambientale di tre specifici siti, considerati inizialmente a rischio di impatto non mitigabile. È quindi stata chiesta ulteriore documentazione alla società Stretto di Messina. Esaminati i dettagli del progetto è poi arrivato oggi il via libera. Di fatto l’iter appare ora spianato per l’esame definitivo del progetto esecutivo da parte del Cipess prima di entrare nella fase operativa.