Ponte del 2 giugno ‘bersagliato’ dai temporali. Altri giorni di instabilità, estate ancora lontana

COSENZA – In tanti non rinunceranno a partire, ma il ponte del 2 giugno sarà inevitabilmente condizionato da un clima poco estivo. Anche in Calabria prosegue, infatti, la lunga fase di instabilità atmosferica. Rovesci e temporali, anche di forte intensità, con una puntualità quasi svizzera, si presentano nelle ore più calde della giornata. Da domani inizia l’Estate meteorologica ma del clima della stagione più amata c’è davvero poco.

Lo scorso anno caldo africano e punte di 40 gradi

Rispetto all’anno scorso, quando nel ponte del 2 giugno sull’Italia dominava l‘anticiclone africano con punte anche di 40 gradi, il caldo non sarà insopportabile con massime intorno ai 28 gradi. E per chi non ama particolarmente le alte temperature, può anche essere una buona notizia. La cattiva invece è che l’instabilità potrebbero durare almeno fino a metà giugno, mentre il gran caldo potrebbe arrivare solo nell’ultima decade del mese.

Ponte del 2 giugno: dal sole ai temporali

Tornando al presente, sarà un fine settimana che presenterà poche novità di rilievo per la nostra regione. Il sole del mattino lascerà spazio ad annuvolamenti e fenomeni anche intensi nel pomeriggio, in particolare a ridosso dei rilievi a con sconfinamenti nell’entroterra e anche sul versante tirrenico. Solo le zone dell’Alto ionio cosentino e di quello reggino potrebbero rimanere all’asciutto.

Nel tardo pomeriggio e in serata tornerà il cielo sereno e scompariranno i fenomeni. Solo nella giornata di sabato si potranno registrare fenomeni più localizzati sui monti. E come detto si andrà avanti così per almeno un altra decina di giorni a causa dal persistere di infiltrazioni di correnti umide atlantiche nel cuore del Mediterraneo che man.