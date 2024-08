Paura nella notte, in fiamme capanno per la vendita di fiori – FOTO

LAMEZIA TERME – Un incendio, scoppiato per cause accidentali nella notte, ha interessato una serra-deposito di una attività di vendita di composizioni floreali, in via degli Itali, a Lamezia Terme, attorno alle 2 di notte. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia. Il rogo, in particolare, ha Interessato un capanno con copertura in lamierato adibita a serra con annessa cella frigorifera e deposito di vasi ed altro materiale utilizzato per il confezionamento di composizioni floreali.

Il capanno è andato completamente distrutto mentre le alte temperature ed il fumo denso scaturiti dall’incendio hanno danneggiato la facciata esterna e gli infissi di una palazzina situata a poca distanza. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme all’intera attività. In corso l’intervento per lo spegnimento di ultimi focolai e la bonifica mentre non si registrano danni a persone. Sul posto gli agenti Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.