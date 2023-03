Operazione Olimpo, 92 mila euro nell’abitazione di un indagato: scattano i sigilli

VIBO – Nel corso dell’esecuzione degli arresti connessi all’Operazione Olimpo, la polizia di Stato ha eseguito 41 custodie cautelari in carcere e 15 misure degli arresti domiciliari oltre al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 250 milioni di euro, sono stati ritrovati 92.300,00 euro in contanti all’interno dell’abitazione di uno degli indagati per diversi delitti, quali estorsione e illecita concorrenza commessa mediante violenza o minaccia, aggravati dal metodo mafioso.

Fra i redditi dichiarati dall’indagato e l’ingente somma in denaro contante detenuta presso l’abitazione, l’Ufficio G.I.P. – G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro, ha ordinato l’applicazione del sequestro preventivo del denaro.