COSENZA – Caldo africano nuovamente protagonista dopo la settimana di Ferragosto. A partire da domenica l’aria rovente di matrice sub-tropicale, dopo aver dilagato su Spagna (abituata alle ondate di calore) e aver colpito anche la Francia, dove è stata attivata un’unità di crisi interministeriale con sette dipartimenti (Loira, Haute-Loire, Ain, Isère, Rhône, Savoie e Haute-Savoie), inizierà a fare sentire i suoi effetti anche l’Italia… ma questa volta non in tutte le regioni.

Caldo africano? Colpirà soprattutto il Centro-Nord

In particolare, tra domenica e mercoledì della prossima settimana avremo la massima intensità dell’Anticiclone Africano. Questo significa le temperature che torneranno a raggiungere picchi di 38 gradi, anche se questa volta non si dovrebbero toccare i 40 gradi. Ma a differenze delle ultime ondate di caldo africano, questa volta le zone maggiormente colpite non saranno le regioni del Sud, ma quelle del Centro-Nord.

Questo non significa che in Calabria non farà caldo. Ma le temperature più alte, unite principalmente ad afa e umidità, stringeranno nella loro morsa le aree tirreniche del Centro-Nord, molte località della Pianura Padana e le zone interne di Umbria, Sardegna, Toscana e Lazio. Sabato, secondo il bollettino giornaliero sui rischi connessi alle ondate di calore del ministero della Salute, saranno nove le città italiane con bollino rosso. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti, e Roma.

In Calabria caldo in aumento ma senza picchi estremi

Per quanto riguarda la Calabria le temperature saranno si in aumento ma decisamente meno roventi, così come i tassi di umidità relativa che resteranno contenuti. Nelle giornate di massima intensità dell’anticiclone potremo raggiungere i 34 gradi con punte di 35 nelle zone interne. Valori praticamente nella media per la nostra regione abituata a ondate di calore ben più estreme e violente. Quanto durerà questa nuova ondata di caldo africano? Almeno una settimana con un nuovo aumento della temperature questa volta all’estremo Sud proprio verso la fine della settimana prossima, prima che il caldo venga definitivamente spazzato via dall’arrivo di aria più fresca.