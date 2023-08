COSENZA – Dopo una delle più intense ondate di caldo africano degli ultimi anni, da una settimana stiamo godendo di un clima finalmente Mediterraneo, senza eccessi di caldo di giorno e con temperature frizzantine all’alba e durante la notte grazie ancora alla presenza di aria fresca da nord. Nel primo week-end di esodo estivo abbiamo vissuto anche anche due giorni di intensa instabilità, con vento forte di Maestrale, piogge e temporali che hanno colpito soprattutto il versante Tirrenico.

All’inizio di questa settimana che sta per concludersi, la situazione è tornata lentamente alla stabilità atmosferica e tale rimarrà, con molta probabilità, fino all’ultima settimana di agosto. Si è aperto un nuovo periodo di alta pressione che si sta stabilizzando sull’Italia, portando con sé un clima tipicamente estivo. Una buona notizia per chi andrà in vacanza proprio in questo fine settimana, visto che sole e temperature in aumento accompagneranno questo secondo fine settimana di esodo.

Caldo africano, picco dopo Ferragosto

Caldo che tenderà man mano ad aumentare in concomitanza del Ferragosto, che si preannuncia splendido su tutta la Calabria con sole ovunque, mari calmi e temperature ancora nella media. Al momento l‘anticiclone sub tropicale con il suo carico di aria rovente è confinato ad Ovest e sta colpendo duramente la Spagna dove si sono registrati picchi di 45 gradi. Ma a partire proprio da questo weekend l’anticiclone africano inizierà ad allungarsi verso Nord Est e sull’Italia, mettendo fine all’Estate Mediterranea, quella a cui eravamo abituati nell’altro secolo e caratterizzata da minime sui 15-18 gradi e massime sui 30-33°C.

Gradualmente, ad iniziare dalla Sardegna, il tempo italiano tornerà via via di matrice nordafricana con temperature diffusamente sopra i 36 gradi. Per Ferragosto in Calabria cieli sereni ovunque e temperature in aumento ma ancora assolutamente sopportabili senza picchi estremi. A partire da metà settimana, però, il caldo rovente nordafricano invaderà buona parte l’Italia, dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi le con massime che viaggeranno verso i 36/37 gradi anche sulla Calabria. Niente di eccezionale o di paragonato a quello vissuto a metà luglio ma non mancheranno giornate di umidità e afa. Il cado dovrebbero persistere fino al 24/25 di agosto.