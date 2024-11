Non si ferma all’Alt dei carabinieri e inizia un folle inseguimento, arrestato 23enne

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Una notte movimentata quella di ieri, nel centro di Reggio, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, al termine di un inseguimento a folle velocità. Durante un controllo di routine nei pressi di Piazza Sant’Agostino, i militari hanno notato un’auto e hanno intimato l’alt al conducente. Quest’ultimo però, invece di fermarsi, si è dato alla fuga, ingaggiando un pericoloso inseguimento per le strade del centro urbano. La corsa si è conclusa in pochi minuti quando il giovane, perdendo il controllo del veicolo, è andato a schiantarsi contro un albero.

Bloccato sul posto, il 23enne è stato sottoposto ad alcol test, risultando con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento rapido ed efficace dei Carabinieri ha evitato il peggio vista l’elevata velocità e il pericolo creato per le vie cittadine. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.