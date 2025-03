Mezzo pesante si ribalta, rallentamenti sull’A2. Incidente anche sulla statale 182 “Delle Serre Calabre”

- Advertisement -

CATANZARO – A causa di un mezzo pesante ribaltato, si registrano rallentamenti questa mattina sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione sud, tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L’incidente ha reso necessario restringere il traffico a una sola corsia nel tratto interessato.

Attualmente, sono in corso le operazioni di soccorso per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Per minimizzare i disagi agli automobilisti, si consiglia di utilizzare il percorso alternativo seguendo le seguenti indicazioni: uscita allo svincolo di Rosarno, prosecuzione lungo la SP 5, SS 18 e SP 1, con rientro sull’A2 presso lo svincolo di Gioia Tauro.

Incidente sulla Statale 182, tratto temporaneamente chiuso

A causa di un altro incidente che ha coinvolto due veicoli, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 182 “Delle Serre Calabre”, dal km 1,000 al km 2,500, a Vibo Valentia (Vv). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.