Mafia e scommesse online, il business milionario e l’impero delle slot: 16 indagati

ROMA – Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Reggio Calabria, Antonino Foti, ha disposto il rinvio a giudizio di sedici indagati nell’ambito dell’inchiesta “Galassia” sulle scommesse online, condotta nel 2018 dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina: tra questi, alcuni ex top manager di due società e tre rappresentanti di un fondo d’investimento olandese, oltre a diversi intermediari finanziari, “master” e dipendenti. Lo apprende Agipronews da fonti legali. Il processo inizierà il 26 settembre. I reati contestati sono associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, illecita raccolta di scommesse online e fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni. La struttura aveva gestito per anni, sul territorio italiano, un sistema di raccolta di scommesse senza autorizzazioni, in collegamento anche con organizzazioni mafiose. Nel novembre 2018, un “blitz” della Dda di Reggio Calabria aveva portato, in Italia e in diversi paesi europei, all’arresto di diverse decine di persone e al sequestro di beni e conti correnti per centinaia di milioni di euro.

- Pubblicità sky-