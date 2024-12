Luce nella tragedia, la bimba di 7 anni caduta dal balcone è fuori pericolo: ora è in Pediatria

- Advertisement -

BOTRICELLO (CZ) – È fuori pericolo la bambina di 7 anni caduta dal balcone lo scorso 27 novembre a Botricello, nel Catanzarese. Respiro di sollievo per la bambina che il 27 novembre scorso era caduta dal balcone della casa famiglia, gestita dalla Fondazione Ualsi, nella quale viveva assieme alla madre e ai suoi due fratelli, rispettivamente di 6 anni e 7 mesi. La piccola non è più in pericolo di vita, le sue condizioni sono migliorate e, dopo una degenza di undici giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro, è stata trasferita nel reparto di Pediatria.

Un miglioramento di cui la madre purtroppo non potrà gioire, perché la giovane donna di 30 anni si è tolta la vita, precipitandosi dal quinto piano del nosocomio catanzarese. Colta da una disperazione profonda, non aveva retto al dolore per la caduta della bambina e si era lanciata nel vuoto, credendo probabilmente che per la sua figlioletta il destino fosse già segnato.