L’inverno al fotofinish? Aria polare verso l’Italia: pioggia, freddo e intense nevicate anche in Sila

COSENZA – Il ritorno dell’inverno al fotofinish? La primavera meteorologica, per convezione, inizia il primo di marzo, mentre quella astronomica prende il via nel giorno dell’equinozio, che quest’anno sarà lunedì 20 marzo. Ma la bella stagione, nonostante sia oramai alle porte, potrebbe partire con ritardo. E l‘inverno, finora assente a queste latitudini, sembrerebbe pronto a un deciso e netto colpo di coda con l’arrivo di pioggia, vento, freddo e abbondanti nevicate lungo tutta la dorsale appenninica.

La rivincita dell’inverno… a primavera

Proprio quelle intense e copiose nevicate che sono mancate nei ultimi mesi alle quote medie in Sila, tranne qualche raro episodio (si scia solo a Lorica e ad alta quota), potrebbero arrivare alla fine di febbraio, quando avverrà un vero e proprio sconquasso meteo rispetto al clima anticiclonico che stiamo vivendo da diverso tempo. Non parliamo di irruzioni gelide o di neve in pianura, ma comunque di un periodo freddo e invernale anche duraturo, provocato dall’afflusso d’aria fredda polare dalla Groenlandia, che muoverà in direzione dell’Europa ed anche dell’Italia.

Inizio di marzo scoppiettante

Un cambiamento atteso proprio tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima e che, in base alle ultime proiezioni, colpirà tutta l’Italia da Nord a Sud, anche se i versanti occidentali sarebbero i più colpiti. Si aprirebbe un vero e proprio periodo invernale freddo (non gelido), con precipitazioni importanti, nevose sulle montagne con fiocchi a bassa quota solo al nord. Parliamo di nevicate intense e persistenti per le nostre montagne rimaste praticamente a secco. Fase invernale che potrebbe durare diversi giorni. Analizzando le carte modellistiche e i principali centri meteo, anche nella prima settimana di marzo potremmo essere sotto l’effetto dell’aria fredda con maltempo diffuso e nevicate.

Domani lieve fase perturbata in Calabria

Tornando al presente, l’alta pressione nei giorni scorsi è tornata a dominare la scena in un cliché visto e rivisto molto simile alla primavera. Le temperature sulla nostra regione sono state ovunque sopra i 20 gradi, con cieli limpidi e sereni. Domani avremo un primo leggero assaggio di questo cambiamento, con una goccia fredda in discesa dal Nord Atlantico che porterà instabilità sulla Calabria con annesse piogge e rovesci. Ma sarà l’antipasto di quello che poi accadrà tra sabato e l’inizio della prossima settimana quando un blocco anticiclonico piloterà verso Sud aria fredda di matrice polare marittima con una serie di perturbazioni che a più riprese porteranno maltempo sull’Italia. Stiamo parlando di previsioni a 7 giorni quindi suscettibili di variazioni.