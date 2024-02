Altre 24 ore di maltempo sulla Calabria. Temporali e rovesci in pianura, in Sila si rivede la neve

COSENZA – Temporali, pioggia e neve. La vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d’aria fredda polare, sta portando da ieri diffuso maltempo su tutta la Calabria dove insiste a un profondo vortice. Piogge (anche intense), rovesci, temporali e raffiche di vento stanno interessando in particolare i versanti tirrenici, mentre dalla notte, anche per la rotazione dei venti e la discesa delle temperature di qualche grado, su Sila e Pollino è tornata a vedersi la dama bianca.

Torna la neve in Sila, imbiancata Camigliatello

Nevica sulle alture dell’appennino attorno ai 1.200 -1.400 metri di quota. Leggermente imbiancata anche Camigliatello Silano dove la temperatura è di 1 gradi. Poca roba, al momento, per sperare di poter sperare nella riapertura delle piste da sci e in un cambiamento di rotta rispetto ad un inverno mai partito a queste latitudini. Servirebbe qualcosa di più di una semplice spolverata e temperature adeguate. Intanto, da martedì l’anticiclone è pronto a⁣ tornare a dominare la scena, in linea con le condizioni⁤ meteorologiche che hanno caratterizzato la fine di gennaio e febbraio.

‘impianto non sarà in pubblico esercizio. Il maltempo di ieri ha causato un guasto tecnico. Si sta lavorando per riparare l’avaria nel più breve tempo possibile. La dama bianca finalmente è tornata sul comprensorio! Poca, primaverile. Siamo comunque fiduciosi nelle prossime precipitazioni. Saremo pronti a informarvi sulla quantità e qualità di manto che scenderà giù. Grazie per la comprensione”.

