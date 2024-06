Lega alle Europee: Salvini “Il governo esce rafforzato”, Saccomanno “grande lavoro di squadra”

CATANZARO – “Il governo esce rafforzato” dalle elezioni europee. E’ quanto ha dichiarato il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini commentando il voto e assicurando che “non cambiano gli equilibri di governo”. “Quello che spero possa cambiare è la politica europea. Spero nel centrodestra anche in Europa. A questo lavoro e mercoledì sarò a Bruxelles” ha aggiunto. “La scelta nazionale è la scelta del futuro per quello che ci riguarda” ha detto ancora Salvini dopo aver sottolineato il risultato del Carroccio in Friuli Venezia Giulia e in Calabria.

Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale Lega Calabria invece, definisce il 9% in Calabria della Lega alle Europee, un “risultato storico” tenendo presente che “nella Circoscrizione meridionale il partito si è posizionato al 6.85%”.

“Grande lavoro di squadra e merito a tutti coloro che si sono impegnati fortemente ed hanno consentito il raggiungimento di questo risultato straordinario”. “Un ringraziamento – prosegue – ai candidati Filippo Mancuso, Simona Loizzo e Santo Gagliardi, ed a tutto il partito, dai consiglieri regionali, all’assessore ed a tutti gli amministratori e militanti-simpatizzanti, che si sono mobilitati in tutto il territorio, dimostrando che la Lega c’è ed è radicata nelle comunità. Grazie, anche, a Matteo Salvini che ha tanto lavorato per il Sud e per la Calabria”.