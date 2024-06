Inps, al via dalla Calabria la campagna di ascolto nelle regioni

ROMA – Prende oggi le mosse dalla Calabria la nuova iniziativa di ascolto dell’Inps che porterà i vertici dell’Istituto di previdenza sociale in giro nella Penisola, per ascoltare le istanze e le proposte che arriveranno dalle direzioni locali dell’Ente. Il presidente e il direttore generale Gabriele Fava e Valeria Vittimberga si sono recati nella regione meridionale per dialogare con la direzione regionale e i dipendenti, nel quadro di un percorso di ascolto che la nuova ‘governance’ ha deciso di intraprendere a meno di due mesi dal suo insediamento.

A seguire, domani, 13 giugno, in mattinata, i vertici dell’Istituto incontreranno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Oggi e giovedì, poi, Fava e Vittimberga interverranno alla 42esima edizione nazionale del forum Aniv al “Club Le Castella” di Isola Capo Rizzuto (KR), eventi a cui prenderanno parte il consigliere di amministrazione Fabio Vitale, il direttore centrale delle Entrate Antonio Pone, il direttore centrale delle risorse umane Giuseppe Conte ed il vicario della Direzione centrale Formazione Antonio Curti.