Incidente nella notte, auto esce di strada: feriti padre e figlio

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 23.30 di ieri sulla Strada Provinciale 47 nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Coinvolta una sola autovettura, una Golf, finita fuoristrada. All’interno dell’abitacolo due persone rimaste ferite: G.R. di 53 anni e il figlio 23enne, entrambi di Isola Capo Rizzuto, che sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 dopo essere stati estratti dalla vettura dai vigili del fuoco.

L’auto è stata poi messa in sicurezza dai vigili del fuoco in quanto era posizionata in un precario stato di equilibrio a bordo strada e perdeva liquidi dal vano motore. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.