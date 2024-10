Incidente nei pressi dell’Università Magna Graecia, un’auto si ribalta

CATANZARO – Intervento questa mattina dei vigili di Catanzaro in località Germaneto, nelle vicinanze della Università Magna Graecia, in particolare della Facoltà di Medicina per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata lungo il viale ed una Range Rover Evoque che stava transitando e che, per cause in corso d’accertamento si è ribaltata. Illeso il conducente della Range Rover. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e le vetture.

